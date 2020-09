Piano migranti, la von der Leyen: "Ricostruiremo la fiducia"

Quella proposta dall'Ue sui migranti è "una soluzione per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione". Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta il nuovo Patto su asilo e migrazione, sottolineando che "ora è tempo di alzare la sfida per gestire la migrazione in modo congiunto, col giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità".