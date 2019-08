Philadelphia, ancora barricato l'uomo che ha sparato a sei agenti

E' ancora barricato nella sua abitazione a Philadelphia l'uomo che ha sparato a sei agenti, rimasti feriti in modo non grave. Gli ultimi due, che erano rimasti intrappolati nella casa, sono stati evacuati dalle forze speciali. Le autorità escludono che si tratti di un episodio di terrorismo, ma l'isolato dove si trova l'abitazione dell'uomo è stato completamente circondato, e i residenti sono stati invitati a non uscire di casa.