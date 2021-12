Pfizer: "Serviranno richiami del vaccino Covid per diversi anni"

IPA

Ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro il Covid per molto tempo: lo ha detto l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla in un'intervista alla Bbc, spiegando che sarebbe necessario per mantenere un "livello di protezione molto elevato". Bourla ha affermato che Pfizer sta lavorando a un vaccino aggiornato in risposta alla variante Omicron che potrebbe essere pronto in 100 giorni.