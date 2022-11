Petrolio, Wsj: "Mosca aggira le sanzioni grazie alla raffineria di Priolo"

Lo riporta il "Wall Street Journal" in un video in cui ricostruisce i flussi del greggio provenienti dalla Russia.

Una volta raffinato nello stabilimento siciliano di Lukoil, che è il secondo più grande in Italia e il quinto in Europa, il greggio proveniente da Mosca diventa prodotto italiano. La maggior parte dei prodotti petroliferi raffinati a Priolo e spediti da marzo dalla Sicilia negli Stati Uniti, si spiega nel video del WSJ, hanno raggiunto gli impianti in Texas e in New Jersey.

Ad oggi il 93% del greggio lavorato nella raffineria siciliana arriva dalla Russia mentre prima dell'invasione ucraina da parte della Russia arrivava da diversi Paesi e la quota di quello russo rappresentava il 30%.