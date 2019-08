Petroliera iraniana lascia porto di Gibilterra, è diretta in Grecia

La petroliera iraniana Grace 1, sequestrata a Gibilterra a luglio con l'accusa di trasportare petrolio in Siria e successivamente rilasciata, ha lasciato il porto del territorio britannico. Si sta spostando verso est, nel Mediterraneo, e segnala Kalamata, in Grecia, come destinazione finale. Domencia Gibilterra aveva respinto una richiesta degli Stati Uniti di confisca della nave, che ha cambiato il suo nome da Grace 1 a Adrian Darya-1.