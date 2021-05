Pesca, tensione Parigi-Londra: i due Paesi si sfidano a Jersey in "assetto da guerra"

Afp

La Francia ha inviato due motovedette all'isola di Jersey, a 20 km dalla Normandia ma in territorio britannico, dove stanno protestando 50 pescherecci francesi. Londra vi ha già inviato due navi da guerra e il segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune, ha detto che "le manovre britanniche al largo di Jersey non devono intimidirci". Ha poi aggiunto: "Non vogliamo alimentare tensioni ma applicare l'accordo post-Brexit" sulla pesca.