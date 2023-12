L'Ue approva nuovi limiti di pesca a strascico: l'Italia vota contro

L'Ue ha approvato una riduzione del totale ammissibile di catture per i gamberi e dello sforzo di pesca nel Mediterraneo occidentale.

E' la decisione del Consiglio Ue sul regolamento per il 2024. L'Italia ha votato contro. "Per il Mediterraneo abbiamo concordato di continuare ad attuare i piani di gestione multiannuale - ha detto il commissario Virginijus Sinkevicius -, i ministri hanno quindi deciso di continuare a ridurre del 9,5% lo sforzo di pesca", cioè le giornate in mare "con reti a strascico e ridurre ulteriormente i limiti di cattura per i gamberi di acque profonde".