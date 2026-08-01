Perù, precipita un piccolo aereo turistico: 13 morti

Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti diretti al famoso sito archeologico delle Linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia. "Abbiamo informazioni secondo cui 11 passeggeri e due membri dell'equipaggio sono deceduti", ha dichiarato il maggiore di polizia Jorge Andrade ai giornalisti dal luogo dell'incidente, nel sud del Paese.