Perù, per ex presidente Kuczynski 3 anni di reclusione preventtva

Un giudice peruviano ha ordinato che l'ex presidente Pedro Pablo Kuczynski rimanga in detenzione preventiva fino a tre anni, fino a quando giunga al termine un'inchiesta che lo vede accusato di riciclaggio di denaro. L'ordine è stato reso noto dopo che l'ottantenne Kuczynski è stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale a San Isidro per una crisi di ipertensione.