Perù, interrotta ferrovia a Machu Picchu: in salvo turisti italiani bloccati per ore

In Perù, nel corso del mese e mezzo di proteste che hanno avvolto il Paese in una forte tensione, la regione di Cusco e in particolare la zona di Machu Picchu, conosciuta nel mondo, è stata al centro di agitazioni, con ripetute interruzioni dei collegamenti ferroviari verso la cittadella. Il sito è stato chiuso alle visite. La decisione è stata presa per preservare il patrimonio storico ed evitare di metterlo a rischio.

Le proteste a Machu Picchu I manifestanti, come già settimane fa, hanno divelto i binari in più punti del percorso ferroviario, costringendo la società Ferrocarril Transandino a bloccare i treni per intraprendere le necessarie riparazioni che sono state portate a termine in serata consentendo ai turisti di mettersi in viaggio verso Cusco.

Il gruppo di italiani Fra i connazionali assistiti dalle autorità italiane vi sarebbero anche cuochi, iscrittisi a un tour culinario di otto località peruviane, con Machu Picchu come ultima tappa. Nel complesso sono 430 i turisti che sono rimasti bloccati nella cittadella, di cui 300 stranieri. Gli italiani sarebbero alcune decine.

Già il 14 dicembre, centinaia di turisti erano stati bloccati nella regione dai blocchi stradali organizzati dai manifestanti, fra cui quattro ragazze italiane che, grazie all'intervento dell'ambasciata d'Italia sono prima state portate in una locanda e poi trasferite all'aeroporto internazionale di Cusco.