Perù, l'Onu invita alla calma in attesa del risultato delle elezioni

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha invitato alla "calma per evitare nuove fratture sociali" in Perù, dove ancora non si conosce il risultato finale del secondo turno delle elezioni presidenziali del 6 giugno. "Mi preoccupa constatare come quella che dovrebbe essere una celebrazione della democrazia stia diventando un focolaio di divisione" ha detto.