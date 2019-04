Perù, l'ex presidente Alan Garcia si uccide durante l'arresto

L'ex presidente peruviano Alan Garcia Perez è morto suicida sparandosi un colpo di pistola mentre la polizia lo stava arrestando nel suo domicilio. Il leader del partito Alleanza popolare rivoluzionaria americana era stato trasportato in condizioni critiche in un ospedale di Lima, ma non è sopravvissuto. Nei confronti di Garcia era stato spiccato un mandato di detenzione provvisoria di dieci giorni nell'ambito di una maxi inchiesta per corruzione.