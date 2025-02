Perù, crolla tetto in un centro commerciale: 6 morti e 78 feriti

Il crollo del tetto di un'area di ristorazione in un centro commerciale nel nord-ovest del Perù ha ucciso sei persone e ne ha ferite almeno altre 78. Il pesante tetto del centro commerciale Real Plaza Trujillo, una città della regione di La Libertad, è caduto su decine di persone che si trovavano all'interno della struttura. Il ministro della Difesa peruviano Walter Astudillo ha affermato in conferenza stampa che, secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, cinque persone sono morte sul posto e una sesta in ospedale. Astudillo ha anche detto che 30 feriti sono già stati dimessi e 48 rimangono ricoverati. Di questi, tre rimangono in condizioni critiche.