Perù, Congresso dice no a mozione destituzione presidente Castillo

Il Congresso (Parlamento unicamerale) del Perù ha bocciato una mozione presentata da tre partiti di opposizione di centro-destra e destra per discutere nel plenum la destituzione del presidente Pedro Castillo per "permanente incapacità morale". Per essere ammessa la proposta avrebbe dovuto raccogliere i voti favorevoli di almeno 52 parlamentari ma al momento della votazione, i sì sono stati solo 46, i no 76 e quattro sono state le astensioni.