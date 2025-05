Perù, arrestato latitante italiano condannato per droga

A Lima, in Perù, è stato arrestato Massimiliano Amato, inserito nella lista dei primi 100 latitanti italiani. Amato deve scontare una condanna definitiva alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione irrogata dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per reati di detenzione, commercio e importazione nel territorio nazionale di partite di cocaina per quantitativi ingenti. Il detenuto verrà consegnato all'autorità italiana al termine delle procedure di estradizione.