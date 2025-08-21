Compie 116 anni Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo

Ethel è nata prima del diluvio della Grande Guerra mentre sul trono di quello che era ancora l'Impero britannico sedeva re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, bisnonno della defunta Elisabetta II e trisavolo dell'attuale monarca, il 76enne Carlo III. A 18 anni si trasferì nell'India coloniale, assunta come au pair nella famiglia di un ufficiale dell'esercito di Sua Maestà. Al ritorno in Gran Bretagna conobbe a una festa il futuro marito Norman, poi sposato nel 1933 e con cui ha vissuto a Hong Kong e a Gibilterra prima di tornare in terra inglese. Rimasta vedova quasi mezzo secolo fa, nel 1976, Ethel ha smesso di guidare solo alla soglia dei 100 anni, mentre a quasi 111 è riuscita pure a guarire dal Covid. Il segreto della sua longevità? "Non aver litigato con nessuno", rispose una volta a un giornalista. Dopo l'ufficializzazione a maggio del suo primato di longevità, Ethel aveva ricevuto una lettera personale di re Carlo III che si felicitava con lei per il "rimarchevole traguardo".