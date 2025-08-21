Compie 116 anni Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo

Nata il 21 agosto 1909 in un villaggio dell'Hampshire, nell'Inghilterra meridionale, è vedova dal 1976 e ha smesso di guidare a quasi 100 anni. Anche re Carlo III si era complimentato con lei per la longevità record
© Ansa
Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo, ha compiuto 116 anni. Nata il 21 agosto 1909 in un villaggio dell'Hampshire, nell'Inghilterra meridionale, è l'ultima di otto figli. "Ethel e la sua famiglia sono molto grate per tutti i gentili messaggi e l'interesse dimostrato nei suoi confronti in occasione del suo 116esimo compleanno", ha dichiarato la casa di cura nel Surrey che ospita la bisnonna supercentenaria, diventata la titolare del record di longevità dopo la scomparsa il 30 aprile della suora brasiliana Inah Canabarro Lucas (che aveva anche lei 116 anni).
Ethel è nata prima del diluvio della Grande Guerra mentre sul trono di quello che era ancora l'Impero britannico sedeva re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria, bisnonno della defunta Elisabetta II e trisavolo dell'attuale monarca, il 76enne Carlo III. A 18 anni si trasferì nell'India coloniale, assunta come au pair nella famiglia di un ufficiale dell'esercito di Sua Maestà. Al ritorno in Gran Bretagna conobbe a una festa il futuro marito Norman, poi sposato nel 1933 e con cui ha vissuto a Hong Kong e a Gibilterra prima di tornare in terra inglese. Rimasta vedova quasi mezzo secolo fa, nel 1976, Ethel ha smesso di guidare solo alla soglia dei 100 anni, mentre a quasi 111 è riuscita pure a guarire dal Covid. Il segreto della sua longevità? "Non aver litigato con nessuno", rispose una volta a un giornalista. Dopo l'ufficializzazione a maggio del suo primato di longevità, Ethel aveva ricevuto una lettera personale di re Carlo III che si felicitava con lei per il "rimarchevole traguardo".
