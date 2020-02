Perù, l'ex presidente Fujimori lascia la clinica e torna in cella

L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori è tornato in carcere dopo essere stato dimesso dalla clinica di Lima dove era stato ricoverato il 4 febbraio per problemi neurologici e polmonari. Il medico di Fujimori ha indicato ai media peruviani che la decisione di lasciare il centro è stata presa contro il parere dei medici dallo stesso ex presidente, che ha 81 anni e sta scontando una pena a 25 anni per vari reati.