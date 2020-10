Perù, giapponese attende sette mesi la fine del lockdown per visitare Machu Picchu: il sito riapre solo per lui

Twitter

Un sogno così grande, che neanche la pandemia è riuscita ad ostacolare. Jesse Katayama, 26enne giapponese, voleva visitare il Machu Picchu, ma, atterrato in Perù, si è trovato a dover fare i conti con l'inizio del lockdown. Deciso a non perdersi d'animo, è rimasto in un villaggio vicino per ben sette mesi. Al termine dei quali, il ragazzo è stato il primo turista ad entrare nel patrimonio Unesco dell'Umanità, ancora chiuso ai turisti.