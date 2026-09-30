Pentagono, a Boeing oltre 20 miliardi per il nuovo caccia della Marina Usa: sarà l'erede del Super Hornet

Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma F/A-XX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali, destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman.
Il nuovo caccia
L'F/A-XX è destinato a diventare uno degli elementi centrali della futura aviazione imbarcata statunitense. Il nuovo velivolo affiancherà inizialmente e poi sostituirà progressivamente gli F/A-18E/F Super Hornet, a lungo uno dei principali caccia della Marina Usa e recentemente utilizzati anche nelle operazioni in Medio Oriente. L'ingresso nella flotta è previsto a partire dagli anni Trenta. Per Boeing si tratta del secondo grande programma americano per un caccia di nuova generazione: nel 2025 l’azienda era stata scelta anche per sviluppare l'F-47 dell'Air Force One.