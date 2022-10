Pena di morte, in Oklahoma eseguita la sesta esecuzione dal 2021

Pena di morte nuovamente attuata in Oklahoma, negli Stati Uniti, con l'esecuzione di Benjamin Cole, che uccise sua figlia di nove mesi nel 2002.

Si tratta della sesta esecuzione nello stato americano, da quando è stata ripristinata la pena capitale nell'ottobre 2021. I legali di Cole non hanno mai messo in dubbio il gesto del loro assistito ma hanno più volte messo in evidenza che l'uomo soffriva di gravi problemi mentali che negli ultimi anni erano anche peggiorati.