Pedro Sanchez a Meloni: "Rapporto con Italia fondamentale"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha fatto sapere di aver parlato con il presidente del consiglio italiano, Giorgia Meloni.

"Non potrà essere oggi con noi al vertice Med9 ad Alicante - ha scritto in un tweet -. Il rapporto storico che unisce Italia e Spagna è fondamentale per riaffermare l'importanza dei Paesi del sud in Europa. Ci vediamo presto".