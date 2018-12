Pedofilia, missione della Santa Sede in Cile per indagare su suore

La Santa Sede ha inviato in Cile una missione per indagare sulle accuse di abusi sessuali rivolte alla Congregazione delle Suore del Buon Samaritano del Molina. Si tratta della prima indagine vaticana all'interno di una congregazione femminile del Paese sudamericano, partita dopo le denunce da parte di ex suore. La più forte è stata quella di Consuelo Gómez, che ha raccontato di aver subito abusi e di essere stata trattata "come una schiava".