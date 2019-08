Pedofilia, confermata in Appello la condanna del cardinale Pell

Confermata in Appello la condanna per pedofilia contro il cardinale australiano George Pell, ex ministro delle Finanze di papa Francesco accusato di aver abusato di due coristi 13enni nel 1996. E' il prelato più alto in grado della Chiesa cattolica a essere stato dichiarato colpevole di abusi su minori. I suoi legali potrebbero fare un ultimo ricorso all'Alta corte. Il premier Morrison ha revocato a Pell l'onorificenza dell'Ordine d'Australia.