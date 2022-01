Pechino 2022, Cina ad atleti: punizioni per discorsi anticinesi

Ansa

In vista dell'apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, la Cina ha avvertito gli atleti stranieri che potrebbero incorrere in punizioni se si lasciassero andare a discorsi o prese di posizione contro lo spirito olimpico e, soprattutto, contro le leggi e i regolamenti cinesi. A chiarirlo è stato, durante un briefing, Yang Shu, vicedirettore generale del Dipartimento per le relazioni internazionali di Pechino 2022.