Pechino 2022, anche premier giapponese "boicotterà" Olimpiadi

Ansa

Il premier giapponese Fumio Kishida non si recherà alle Olimpiadi invernali di Pechino, in programma a inizio febbraio. La decisione è stata comunicata durante una seduta parlamentare dallo stesso leader conservatore, che si allinea dunque alla volontà degli Stati Uniti, intenzionati a boicottare a livello diplomatico i Giochi olimpici, per motivi legati alle presunte violazioni dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang.