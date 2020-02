Pe: "Quarantena per eurodeputati provenienti da 4 regioni italiane"

Il questore del Parlamento europeo ha raccomandato una quarantena di 14 giorni per gli eurodeputati che nelle ultime due settimane hanno visitato le quattro Regioni italiane considerate a rischio per il coronavirus: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Tali misure preventive sono raccomandate anche allo staff degli eurodeputati interessati. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui