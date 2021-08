Paura dei talebani: l'aeroporto di Kabul preso d'assalto alla ricerca di un volo per fuggire

All'aeroporto di Kabul sono partiti i voli per evacuare il personale delle ambasciate e i cittadini occidentali, oltre agli afghani che hanno collaborato con Usa e Nato. Ma mano a mano che passavano le ore sempre più cittadini di Kabul si sono riversati sulle piste dell'aeroporto per cercare di rimediare un volo per fuggire. Molti altri hanno cercato di fuggire in auto paralizzando il traffico della capitale.