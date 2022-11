Patto di stabilità, Berlino: le regole di bilancio Ue siano unitarie

Sul Patto di stabilità, in merito alle proposte della Commissione Ue, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner dichiara: "Un approccio multilaterale è un elemento sostanziale delle regole di bilancio europeo.

In altre parole, un’unione monetaria ha bisogno di regole di bilancio unitarie". Il responsabile economico della Germania lo ha detto in conferenza stampa a Berlino. "Questo - ha aggiunto - è decisivo per assicurare il trattamento paritario e la comparabilità e nella sostenibilità del debito".