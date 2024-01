Patto di Stabilità, via libera alla posizione negoziale del Parlamento europeo

Dopo il sì dell'Assemblea inizieranno già in giornata a Strasburgo i cosiddetti triloghi, ovvero i negoziati tra Eurocamera e Consiglio Ue, con la mediazione della Commissione, per arrivare a un testo che riassuma l'intesa di dicembre tra i 27 Paesi membri e il testo appena approvato.

Gentiloni fiducioso: "In poche settimane l'intesa" "Il voto del Parlamento Ue è un passo molto importante. Abbiamo bisogno di un'intesa in poche settimane, serve uno spirito di compromesso da parte di tutti". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni parlando con i cronisti a Strasburgo. Sull'entrata in vigore del nuovo Patto Gentiloni ha spiegato: "E' chiaro che la Commissione si augura che l'entrata in vigore sia il più rapida possibile ma sarà una decisione che sarà presa dai diversi governi. Ripeto, non è un momento in cui l'Ue può permettersi di tornare alle vecchie regole o di avere incertezza".

L'accordo "va raggiunto entro la prima metà di febbraio se noi vogliamo concludere il processo legislativo in questa legislatura", ha continuato Gentiloni. "Vediamo che c'è un grande impegno da parte del parlamento e da parte del Consiglio ad arrivare all'intesa, fra un'ora cominceranno i negoziati", ha ancora spiegato il commissario sottolineando come "il voto del Parlamento sia arrivato a larga maggioranza". "Nel negoziato la Commissione farà ogni sforzo per raggiungere l'intesa" e "abbiamo bisogno che sia rapida se vogliamo che ci sia un quadro di regole che in un momento di incertezze anche geopolitiche garantisca stabilità, investimenti e crescita sostenibile", ha osservato.