Patriarca Kirill non incontrerà papa Francesco in Kazakistan

Il patriarca della chiesa ortodossa russa Kirill non andrà al congresso di leader religiosi in Kazakistan a settembre, a cui invece è prevista la partecipazione di papa Francesco.

Dal Vaticano non sono arrivate proposte ufficiali su una nuova data e un nuovo luogo per l'incontro tra il Pontefice e il patriarca Kirill, aggiungendo che tale incontro dovrebbe essere un evento separato, e non svolgersi "a margine" di un forum.