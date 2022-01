Parlamento Ue, Metsola: "Onorerò Sassoli battendomi per l'Europa"

La neopresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha parlato in italiano nel discorso di insediamento dedicando a David Sassoli le sue prime parole. "Era un combattente per l'Europa - ha detto -. Credeva nel potere dell'Europa di forgiare un nuovo percorso in questo mondo. Onorerò la sua memoria battendomi per l'Europa. Dobbiamo combattere la narrativa anti-europeista e i nazionalismi: sono illusioni false che non offrono soluzioni".