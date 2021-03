Parlamento Ue, il partito di Orban lascia il gruppo del Ppe per protesta: "Vogliono farci fuori"

Il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato che il suo partito lascerà il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al Parlamento europeo, in risposta al voto dei deputati su una riforma dello statuto che spiana a una loro possibile esclusione. "I membri di Fidesz si ritirano dal Ppe" con "effetto immediato", scrive il leader in una lettera, denunciando un approccio "antidemocratico, ingiusto e inaccettabile".

"Gli emendamenti delle regole del gruppo del Ppe sono chiaramente una mossa ostile contro Fidesz. Limitare i nostri eurodeputati nella loro capacità di rappresentare i nostri elettori è antidemocratico, ingiusto e inaccettabile". Lo scrive Viktor Orban nella lettera inviata a Manfred Weber il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo, dove il leader magiaro ha annunciato il ritiro della delegazione di Fidezs dal Partito Popolare europeo, con effetto immediato". "Affrontare la pandemia e salvare vite umane rimane la nostra priorità numero uno. Pertanto, a seguito dell'adozione delle nuove regole del gruppo del Ppe Fidesz ha deciso di lasciare il Gruppo", ha aggiunto Katalin Novák, ministra ungherese.

Prima dell'annuncio di Orban, il gruppo del Ppe al Parlamento europeo aveva approvato il nuovo regolamento con 148 voti favorevoli, 28 contrari e 4 astensioni, così come aveva annunciato su Twitter Pedro Lopez de Pablo, il capo ufficio stampa del gruppo. Il nuovo regolamento interno aggiorna le norme esistenti in vigore dall'ottobre 2013. Le norme sono state adottate a maggioranza qualificata (che rappresenta l'84,1% dei voti). Le nuove regole specificano le procedure relative all'appartenenza al gruppo e a quali condizioni possono avvenire sospensioni ed esclusioni. Sullo sfondo c'era proprio il caso del partito ungherese Fidesz di Viktor Orban. Il punto del nuovo regolamento Ppe più contestato dal partito di Orban è quello che consente l'esclusione dal gruppo di interi partiti e non solo singoli eurodeputati. Funzionari di Fidesz, compreso il premier ungherese e capo del partito Orban, hanno sostenuto che le modifiche alle regole interne fossero "fatte su misura" per sanzionare proprio Fidesz.



Salvini scrive a Orban: vicinanza al popolo ungherese - Matteo Salvini ha scritto a Viktor Orbán per ribadire "amicizia e vicinanza con il popolo ungherese". Lo rende noto la Lega, pochi minuti dopo la notizia dell'addio, da parte del premier magiaro, al Ppe.