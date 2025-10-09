Logo Tgcom24
L'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

09 Ott 2025 - 12:21
Il Parlamento europeo ha respinto con 378 voti contrari, 178 voti favorevoli e 37 astenuti la mozione di sfiducia alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, famiglia europea della Lega di Matteo Salvini e del Rassemblement National di Marine Le Pen. La cosiddetta maggioranza Ursula incassa dunque 378 voti, rispetto ai 360 ottenuti durante lo scrutinio della mozione di censura votata il 10 luglio. Bocciata anche la mozione di censura della Sinistra Ue: 383 i voti contrari, 133 i favorevoli, 78 gli astenuti.

ursula von der leyen
ue