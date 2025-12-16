Il Parlamento europeo revoca l'immunità ad Alessandra Moretti (Pd)

L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l'aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell'Europarlamento di revocare l'immunità alla dem presa il 3 dicembre.