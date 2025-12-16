Il Parlamento europeo revoca l'immunità ad Alessandra Moretti (Pd)

Ha invece respinto la richiesta di revoca dell'immunità per un'altra eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini
L'aula del Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità all'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Con 497 voti a favore, 139 no e 15 astenuti l'aula di Strasburgo ha approvato la decisione della commissione giuridica dell'Europarlamento di revocare l'immunità alla dem presa il 3 dicembre.
"Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerà la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continuo a pensare che già ora, dopo i chiarimenti prodotti, c'erano tutte le condizioni per tutelare di più le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarà l'opportunità per verificare la sua estraneità. Intanto ora il suo impegno continuerà nel lavoro parlamentare". Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.
L'aula del Parlamento Ue ha invece respinto la richiesta di revoca dell'immunità per un'altra eurodeputata del Pd, Elisabetta Gualmini.