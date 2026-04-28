COMPLEMENTARE ALLA DIRETTIVA UE DEL 2024

L'Europarlamento chiede una legge Ue sullo stupro basata sull'assenza di consenso

Con 447 voti a favore, il risultato è stato accolto con un applauso in aula

28 Apr 2026 - 14:01
© ansa

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Il Parlamento europeo ha adottato, con 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni, la risoluzione per chiedere una legislazione Ue contro lo stupro basata sull'assenza di consenso. Gli eurodeputati chiedono alla Commissione europea una nuova normativa complementare alla direttiva Ue del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e contro quella domestica, con l'inserimento della definizione di stupro basato sull'assenza di consenso della vittima, in linea con la dichiarazione di Istanbul. Il risultato è stato accolto con un applauso in aula. 

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