Parigi, stop alla scuola: gli insegnanti scioperano contro i protocolli anti-covid

Dagli insegnanti ai presidi, dai supervisori agli ispettori dell'Educazione Nazionale, tutti gli attori della scuola si sono mobilitati assieme ai sindacati per fermare la "gestione confusionaria del governo" francese in materia di contrasto della diffusione del coronavirus negli istituti d'istruzione. I manifestanti criticano il moltiplicarsi dei protocolli sanitari anti-Covid che sarebbero irrealizzabili. E in molti, a colpi di slogan, hanno chiesto le dimissioni del ministro Jean-Michel Blanquer.