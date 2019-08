Parigi, si spaccia per principessa e ruba 1,6 milioni di euro di gioielli

Una donna ha rubato 1,6 milioni di euro di gioielli in una boutique di lusso di Parigi dopo averli sostituiti con dei cioccolatini. Per mettere a segno il colpo, avvenuto martedì, la ladra si è spacciata per una ricca principessa degli Emirati Arabi Uniti e ha fatto mettere da parte diversi gioielli in uno scrigno, assicurando che l'indomani avrebbe saldato il conto tramite bonifico.