Parigi: "Inizio ritiro delle truppe dal Niger a inizio settimana"

Parigi ha annunciato che le truppe francesi inizieranno a ritirarsi dal Niger "questa settimana", dopo le tensioni con la giunta militare al potere da luglio.

"Inizieremo la nostra operazione di disimpegno questa settimana, in buon ordine, in sicurezza e in coordinamento con i nigerini", ha dichiarato il quartier generale militare, una settimana dopo che l'ambasciatore francese a Niamey è tornato in patria sotto le pressioni del regime.