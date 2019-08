Parigi, riapre il cantiere di Notre Dame dopo lo stop per le polveri di piombo

A Parigi possono riprendere i lavori per consolidare la struttura della cattedrale di Notre-Dame, seriamente danneggiata dall'incendio del 15 aprile. Il cantiere era stato fermato il 25 luglio per il rischio di polveri di piombo sprigionate dal rogo. Il via libera è stato dato solo per 50 operai e solo per le strutture: il restauro vero e proprio non partirà prima della metà dell'anno prossimo.