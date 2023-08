Parigi, rapinata la gioielleria Piaget: bottino da 10-15 milioni di euro

Fotogallery - Kiev, via lo stemma sovietico dalla Statua della Madre Patria

Rapina milionaria a Parigi. La gioielleria Piaget, situata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Opéra, nel cuore della città, è stata rapinata oggi all'ora di pranzo da tre malviventi che hanno preso la fuga con un bottino stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Nessun ferito durante il colpo, secondo quanto riferito dalla polizia e dalla procura parigina. L'inchiesta per "furto a mano armata in banda organizzata e sequestro in banda organizzata" è stata affidata dalla procura di Parigi alla Brigade de répression du banditisme.