Parigi, nuova protesta dei "gilet gialli": scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysees

Scontri e uso di lacrimogeni a Parigi, teatro del secondo atto della mobilitazione dei "gilet gialli", contrari all'aumento delle tasse sui carburanti. Dopo il successo di partecipazione di sabato, dove 282mila persone hanno bloccato strade e siti strategici in tutta la Francia, in centinaia hanno invaso gli Champ-Elysees nonostante il divieto di assembramento. Nel centro è scoppiata una vera e propria guerriglia. Testimoni: "In azione vandali e gruppi di esrema destra". I manifestanti chiedono di vedere il presidente Macron.