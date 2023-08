Parigi, addio ai monopattini elettrici pubblici: vietati dal 1° settembre

Parigi dice addio ai monopattini elettrici.

E' infatti in corso la rimozione di 15 mila "trottinette" in libero accesso e dal primo settembre diventerà la prima capitale europea a vietare totalmente i controversi due ruote. L'operazione "si svolge con dolore", commentano i media locali, in quanto oltre 100 posti di lavoro sono minacciati. Tuttavia è un intervento previsto, conseguente al risultato del referendum cittadino che lo scorso 2 aprile ha decretato la fine dei monopattini.