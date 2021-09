Parigi, la sindaca Anne Hidalgo annuncia la candidatura all'Eliseo

"Ho deciso di essere candidata alla presidenza della Repubblica francese ". Lo ha annunciato a Rouen, in Normandia, la sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo . In quello che è apparso un chiaro attacco al presidente in carica, Emmanuel Macron , la Hidalgo ha dichiarato: "Voglio cominciare col mettere fine al disprezzo, all'arroganza, alla condiscendenza di coloro che conoscono tanto male le nostre vite".

Il suo programma è basato su "una Repubblica decentralizzata, più vicina ai cittadini, con i cittadini". Fra gli altri capisaldi del suo ideale di Francia, un Paese "a bassa emissione di carbonio", più "giusto", con salari più alti "soprattutto per gli insegnanti e il personale sanitario".

La Hidalgo ha parlato di una scelta fatta "in umiltà e con la coscienza della gravità del momento". "Sarà l'appuntamento della prima donna presidente della Repubblica con le donne francesi", ha concluso.

Annuncio anche da parte della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che è ufficialmente entrata in campagna elettorale per le presidenziali di aprile. "La logica mi impone oggi di uscire dalle logiche partigiane, ho preso la decisione di lasciare la presidenza del nostro movimento - ha dichiarato in un comizio a Fréjus, nel sud della Francia -. Siamo diventati un partito di governo in questi 10 anni, in questo momento il Paese è a un incrocio fra l'abisso e la vetta. Secondo la volontà degli aderenti al vicepresidente Jordan Bardella spetta da oggi assumere la direzione del Rassemblement National".