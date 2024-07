Parigi, il direttore artistico della cerimonia sulle polemiche: "Non era l'Ultima cena"

"La controversa decisione di presentare drag queen che hanno riproposto "L'ultima Cena" di Leonardo da Vinci si inserisce in un tentativo maldestro di forzare il tema dell'inclusività, senza tenere conto della sensibilità religiosa di miliardi di persone. Ci si chiede quale sia stato il messaggio che si intendeva comunicare attraverso un gesto così provocatorio: l’inclusività, per quanto fondamentale, deve sempre andare di pari passo con il rispetto e la comprensione. Offendere sentimenti religiosi profondi in nome di una presunta apertura mentale non solo tradisce i presunti valori espressi nel celebre motto "liberté, égalité, fraternité'', ma minaccia di sminuire lo spirito dei Giochi olimpici, che dovrebbero essere una celebrazione di unità e diversità, piuttosto che un'occasione per generare divisioni e conflitti". In un editoriale pubblicato sull'agenzia Sir, che fa riferimento ai vescovi italiani, monsignor Doriano Vincenzo De Luca, punta il dito contro l'Ultima cena con le drug queen nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi.