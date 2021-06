Parigi, italiana muore travolta da un monopattino elettrico pirata: è caccia alle investitrici

Facebook

E' morta Miriam Segato, l'italiana di 31 anni investita a Parigi da due ragazze in monopattino elettrico, mentre passeggiava sulle rive della Senna: le due sono fuggite senza neppure soccorrerla e sono ricercate. La vittima, toscana di Capalbio, era stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi ed era stata dichiarata in stato di "morte cerebrale". Poi il decesso e l'espianto degli organi.