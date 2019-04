Un grosso incendio è scoppiato nella cattedrale Notre-Dame di Parigi . Le immagini mostrano un intenso fumo bianco levarsi dalla struttura. Il rogo, che ha provocato il crollo del tetto e della guglia simbolo della città, si è sviluppato da un'impalcatura per i lavori di restauro. L'intera Ile-de-la Citè, dove sorge la cattedrale, è isolata. La Procura parigina ha aperto un'inchiesta. Intanto il rogo si è propagato a una delle due torri iconiche.

I pompieri precisano che le fiamme sono scoppiate nel sottotetto della cattedrale . La chiesa è stata evacuata e intorno i pompieri hanno istituito un ampio perimetro di sicurezza. Le fiamme stanno divorando tutte le impalcature della struttura gotica. Sedici statue del tetto di Notre-Dame si sono salvate per un soffio dall'incendio che sta devastando la cattedrale di Parigi: erano state rimosse per essere restaurate solo quattro giorni fa, l'11 aprile. Lo riferiscono i media francesi. I monumenti, alti tre metri e pesanti 250 chili, sarebbero dovuti tornare al loro posto, dopo il restauro, nel 2022.

L'amministrazione della capitale francese ha aperto un' unità di crisi presso l'Hotel de Ville. "Fiamme sviluppate dall'alto, alimentate probabilmente dalla copertura lignea del tetto: una situazione difficilissima per i nostri colleghi che ora potranno solo contenere i danni evitando la diffusione del rogo", ha commentato Fabio Dattilo, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco. E in questo caso, ha sottolineato, "è anche impossibile l'intervento degli elicotteri, che sarebbe inefficace". Nel mirino i lavori di ristrutturazione sulla cattedrale: "Anche il Teatro della Fenice a Venezia bruciò quando c'era un cantiere".

"Un incendio terribile è in corso alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. I pompieri di Parigi stanno provando a domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto in stretto legame con la diocesi di Parigi. Invito tutti a rispettare il perimetro di sicurezza", ha scritto su Twitter il sindaco di Parigi , Anne Hidalgo, che pubblica alcune foto dell'incendio.

La guglia, alta 93 metri, è crollata su se stessa poco prima delle 20. Era stata eretta sui quattro pilastri del transetto ed è uno dei simboli della città di Parigi. L'incendio della cattedrale giunge nel primo giorno delle celebrazioni della Settimana santa che porta a Pasqua. Circa 13 milioni di turisti visitano ogni anno Notre-Dame.



"Notre-Dame a Parigi è in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera di veder bruciare questa parte di noi", scrive invece su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.