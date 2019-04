Parigi, grosso incendio devasta Notre-Dame: crollati il tetto e la guglia | I pompieri: "La struttura è salva"

"Sta bruciando tutto e non rimarrà nulla della struttura in legno", aveva paventato in precedenza il portavoce André Finot. I pompieri hanno precisato che le fiamme sono scoppiate nel sottotetto della cattedrale. Uno dei 400 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento è rimasto gravemente ferito. I due campanili sono stati salvati. Gli inquirenti indagano per "danneggiamento colposo tramite incendio". Intanto l'intensità delle fiamme è nettamente diminuita, ma il lavoro dei vigili del fuoco durerà tutta la notte.



La chiesa è stata evacuata e intorno i pompieri hanno istituito un ampio perimetro di sicurezza. Le fiamme stanno divorando tutte le impalcature della struttura gotica. Intanto il rogo si è propagato a una delle due torri iconiche. "Non siamo sicuri di riuscire a salvarla", ha dichiarato il sottosegretario all'Interno francese, Laurent Nunez.



La tragedia non è sfuggita all'attenzione dei sostenitori dell'Isis, che hanno celebrato il rogo della cattedrale come "un colpo al cuore dei crociati" e come "castigo e punizione". Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio del'estremismo islamico sul web.



Sedici statue del tetto di Notre-Dame si sono salvate per un soffio dall'incendio che sta devastando la cattedrale di Parigi: erano state rimosse per essere restaurate solo quattro giorni fa, l'11 aprile. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che è intatto anche il "tesoro" di oggetti sacri presente nella struttura. I monumenti, alti tre metri e pesanti 250 chili, sarebbero dovuti tornare al loro posto, dopo il restauro, nel 2022. E' stata preservata anche la corona di spine di Cristo, che secondo la tradizione viene custodita a Notre-Dame e che è fra le sue reliquie più preziose. Salva anche la tunica di San Luigi.



Nel frattempo le autorità di Parigi hanno deciso di evacuare i circa mille residenti dell'Ile de la Cité, l'isola sulla Senna dove sorge Notre-Dame, e ha messo a disposizione uno spazio in un altro quartiere per coloro che non hanno altre soluzioni per passare la notte.