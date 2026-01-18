Parigi, crolla il quinto piano di edificio durante una festa: 15 feriti

Panico nella notte a Parigi, vicino a piazza della Bastiglia: il quinto piano di un edificio nell'XI arrondissement di Parigi è crollato durante una festa alla quale erano presenti circa 50 persone. Il crollo è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 gennaio. Lo ha appreso l'emittente Bfmtv dai vigili del fuoco di Parigi. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. L'edificio di sei piani, insieme a due edifici adiacenti, è stato evacuato. I residenti hanno potuto rientrare nelle loro case durante la notte.