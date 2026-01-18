Parigi, crolla il quinto piano di edificio durante una festa: 15 feriti

Ci sarebbe una persona ricoverata in gravi condizioni. Stabile evacuato nella notte
Panico nella notte a Parigi, vicino a piazza della Bastiglia: il quinto piano di un edificio nell'XI arrondissement di Parigi è crollato durante una festa alla quale erano presenti circa 50 persone. Il crollo è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 gennaio. Lo ha appreso l'emittente Bfmtv dai vigili del fuoco di Parigi. Almeno 15 persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. L'edificio di sei piani, insieme a due edifici adiacenti, è stato evacuato. I residenti hanno potuto rientrare nelle loro case durante la notte.
La causa del crollo, che ha provocato il ferimento grave di una persona e più leggere a un'altra quindicina, è stato dovuto con ogni probabilità al peso che gravava sul pavimento dell'appartamento, al quinto piano, dove erano riunite una cinquantina di persone. Il ferito grave è stato soccorso in stato di arresto cardiocircolatorio e immediatamente rianimato e ricoverato in ospedale.
Il cedimento strutturale è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Si sono viste scene di panico e c'è stata molta tensione nelle strade della capitale francese, ancora molto affollate a quell'ora del sabato sera. Sono accorsi sul posto una cinquantina di camion dei vigili del fuoco e decine di ambulanze a sirene spiegate. La zona è rimasta a lungo transennata.