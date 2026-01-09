Germania, palazzina esplode per fuga di gas: morta famiglia italiana

Giovedì all'alba, ad Albstadt, nel sud della Germania, si è verificata un'esplosione causata da una fuga di gas. Una palazzina è stata completamente distrutta e la famiglia che vi si trovava al suo interno è morta. Si tratta di una coppia di 33 e 30 anni, e del loro figlio di 6 anni. I tre sono stati identificati dal Comune di Castellammare del Golfo (Trapani), che in un post sui social ha scritto: "Il sindaco Giuseppe Fausto, a nome personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera città di Castellammare del Golfo, esprime profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e del loro bambino di sei anni, Bryan, vittime del crollo della loro abitazione avvenuto giovedì mattina ad Albstadt, in Germania, presumibilmente causato da una fuga di gas".