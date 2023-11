Parigi, costringevano minori migranti a rubare: sei arresti

A Parigi si aprirà a dicembre un processo per traffico di esseri umani aggravato contro sei cittadini algerini, sospettati di aver fornito, nei pressi della Torre Eiffel, psicofarmaci a minori stranieri non accompagnati per incoraggiarli a rubare.

I sei uomini hanno un'età compresa tra i 23 ei 39 anni. L'uso di psicofarmaci provoca "una dissociazione totale del corpo e della mente dei giovani consumatori", ha sottolineato il giudice che ha interpretato i fatti come una "operazione di reclutamento".